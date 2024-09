“Sospetti casi di salmonellosi”. Mense chiuse in cinque comuni, malori a raffica e bimbi ricoverati

Firenze, 26 settembre 2024 – La conferma ufficiale è arrivata in tarda serata ma nelle chat delle scuole, in particolare quelle di Sesto, la notizia già dal pomeriggio di ieri girava con grande preoccupazione. Un consistente numero di bambini, lunedì, non era presente a scuola perché lamentava disturbi gastrointestinali, riconducibili, per sintomatologia, a “sospetti casi di salmonellosi” come hanno riferito i Comuni interessati dal problema. Casi che, visto che gli alunni mangiavano nelle mense scolastiche, potrebbero essere attribuiti a qualche alimento servito a scuola.

Nelle comunicazioni intercorse fra Qualità&Servizi, l’azienda che gestisce le refezioni scolastiche a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Barberino di Mugello, Carmignano e Capannori (qui però il servizio partirà dal prossimo primo ottobre) e i Comuni soci si parla anche del ricovero in ospedale di alcuni piccoli utenti delle mense. Per questo motivo l’azienda ha disposto per oggi, in via precauzionale, la sospensione del servizio mensa nei Comuni serviti dallo stabilimento di via del Colle a Calenzano ovvero Sesto, Campi, Signa e Barberino del Mugello. Calenzano ha un centro cottura proprio ma ha deciso lo stesso lo stop in via cautelativa.

“La sospensione del servizio mensa – dice l’amministratore unico di Qualità&Servizi Filippo Fossati – è stata decisa attenendosi al principio di massima cautela perché al momento, nel tardo pomeriggio di oggi (ieri ndr), non abbiamo ancora in mano gli esiti degli esami fatti sui bambini e non c’è una ordinanza della Asl che disponga la chiusura del centro cottura. In attesa di riscontri più precisi e di eventuali indicazioni profilattiche da seguire abbiamo comunque deciso di sospendere il servizio e di realizzare operazioni di straordinaria sanificazione del centro cottura di via del Colle oltre che verifiche sulla filiera e sui dipendenti”.

Con tutta probabilità già da oggi potrebbe scattare una ordinanza ufficiale della Asl (ieri, contattata dal giornale, non ha dato risposte). In attesa dei risultati degli esami sui bambini che potranno chiarire se si tratta davvero di salmonellosi oggi centinaia di famiglie dovranno trovare una soluzione vista la mancanza del pranzo a scuola: a Sesto e a Campi, così come a Signa, nei nidi comunali i bambini dovranno essere prelevati dalle 11,30 alle 13. I piccoli che frequentano anche il pomeriggio dovranno essere ripresi dalle 11,30 e riaccompagnati entro le 13.