Sospetto salmonella, mensa chiusa in alcune scuole del fiorentino: i Comuni coinvolti

Firenze, 25 settembre 2024 – Mensa chiusa in alcuni Comuni dell’area fiorentina. La decisione è stata presa dopo la segnalazione, da parte delle direzioni scolastiche, di un numero significativo di assenze dovute a disturbi gastrointestinali, riconducibili, per sintomatologia, a sospetti casi di salmonellosi.

Per questo l’azienda di refezione scolastica Qualità&Servizi ha comunicato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 settembre, di aver disposto in via precauzionale, in accordo con i comuni soci, la sospensione del servizio mensa per la giornata di domani, giovedì 26 settembre.

I Comuni interessati sono quelli di Barberino del Mugello, Signa, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. Non essendo pertanto possibile usufruire del servizio mensa nei nidi comunali, i bambini dovranno essere prelevati dalle ore 11,30 alle ore 13. I bambini che frequentano anche il pomeriggio dovranno essere prelevati dalle 11,30 e riaccompagnati entro le ore 13. Per quanto riguarda tutte le altre scuole del territorio le famiglie dovranno far riferimento alle indicazioni ricevute dalle rispettive direzioni scolastiche.

La sospensione del servizio mensa è stata disposta attenendosi al principio di massima cautela, in attesa di più precisi riscontri e delle eventuali indicazioni profilattiche da parte delle autorità sanitarie competenti, immediatamente coinvolte ed interessate. Qualità&Servizi ha informato che avvierà immediatamente una serie di verifiche sulla filiera produttiva e procederà a interventi di sanificazione straordinaria dei propri stabilimenti.