Saldi, un avvio col sorriso, i commercianti: “C’è movimento. Gli sconti fino al 70% allettano”

Firenze, 6 luglio 2023 - Costumi da bagno, vestitini per il mare, t-shirt, sandali. Ecco gli acquisti più gettonati per il primo giorno di shopping a saldo. In centro, i fiorentini che hanno potuto non ci hanno pensato due volte. “Siamo venute per trovare delle scarpe - sorridono due amiche, Valentina ed Elisabetta -. Per ora stiamo facendo un giro per farci un’idea: comunque, vediamo che ci sono anche sconti del 70% e, dunque, l’occasione è giusta per comprare un buon prodotto ad un prezzo giusto. Purtroppo, i tempi sono quelli che sono ed acquistare a prezzo pieno diventa sempre più complicato”. In giro, comunque, soprattutto turisti. “Veniamo dagli Usa - sorride Allison -. Non sapevo degli sconti. Se vedo qualcosa di carino… perchè no? Approfitterò”.

I fiorentini, perlopiù, guardano le vetrine. E si dirigono verso i negozi delle grandi catene. “Penso di acquistare dei costumi da Calzedonia - dice Tania -. Vado sul sicuro, prediligendo i negozi che frequento comunemente”. “Le aspettative sono alte e gli operatori sono prontissimi - dice Franco Marinoni, presidente Confcommercio Toscana -. L’avvio è piuttosto positivo. Certo, è presto per valutare. Ma in città c’è movimento e questo aiuta”. Allontanandosi dal centro, è partito bene lo shopping al centro San Donato. “Ci sono sconti fino al 70%. L’inizio è buono e siamo positivi”, sorride Emanuela Lascala.

Ai Gigli si attende soprattutto il fine settimana. Sarà lì, con buona probabilità, che si riverseranno i fiorentini rimasti in città.

Secondo Confcommercio Toscana i toscani spenderanno 216 milioni: «Si tratta di una stima parziale, a cui andrà aggiunta la spesa dei tanti turisti stranieri e italiani in visita nella nostra regione ma ci fa comunque ben sperare: il budget che le famiglie toscane vogliono destinare agli acquisti in saldo è risalito a 213 euro. Un bel salto rispetto alle ultime tre estati segnate dalla pandemia, quando si aggirava intorno ai 180 euro. Ancora però - segnala Marinoni - non siamo tornati ai livelli del 2019, che erano di circa 230 euro a famiglia».

Per Confesercenti Toscana l'inflazione e il caldo improvviso spingono l'interesse dei toscani verso i saldi estivi: «Il 61% dei toscani - secondo un sondaggio sulle intenzioni di acquisto condotto da Ipsos per l'associazione, - prevede di acquistare in saldo almeno un prodotto di abbigliamento, calzature e accessori”.