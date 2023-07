Iniziano i saldi estivi Partenza con polemica "Aperture serali a metà"

Saldi estivi, che la corsa all’acquisto più conveniente abbia inizio. Comincia oggi anche nell’Empolese Valdelsa il periodo dei ribassi. Gli sconti dureranno 60 giorni, fino al 31 agosto. Per l’occasione il giro d’Empoli si accende: le aperture serali nell’ambito del consueto Luglio Empolese sono partite martedì scorso e si ripeteranno stasera. Una festa del commercio che promette bene ma che sembra sia iniziata con qualche incertezza.

"Non tutti i colleghi hanno aderito alla serata inaugurale. Avevamo un calendario condiviso, la metà dei negozi martedì, dato che i saldi non erano ancora iniziati, ha dato forfait. Un vero peccato considerando che nei week-end le famiglie empolesi inizieranno ad andare al mare e che conviene d’ora in poi spingere il più possibile sulle vendite infrasettimanali". Ha le idee chiare Ciro Arpetta: 25 anni, da appena due mesi ha aperto in piazza Farinata degli Uberti il negozio di abbigliamento da uomo "Nove Punto Sette". Con l’entusiasmo di chi si è appena affacciato al mondo del commercio, Arpetta ce la mette tutta. "Bisogna stare sul pezzo - dice il giovane negoziante - Sono contento dei primi riscontri ottenuti. Certo, si può sempre far meglio. I saldi sono una delle tante occasioni per riportare gli empolesi in centro. E per centro intendo ogni angolo del giro che merita di essere valorizzato. Empoli non è solo piazza della Vittoria".

Tra musica, teatro, shopping e divertimento diffuso, il calendario dell’Estate Empolese è già entrata nel vivo ed è denso di appuntamenti: su qualcuno dei primi eventi in programma però il meteo ci ha messo lo zampino. "L’estate è arrivata in ritardo - conferma Emanuele Tardelli de La Viaggeria di via Del Papa - Mentre i saldi cominciano troppo presto. Tempistiche che non ci aiutano. Le aperture serali? Funzionano da vetrina: il passaggio c’è, ma per gli acquisti si preferisce tornare con calma. Anche se i saldi di un tempo non esistono più, li aspettiamo a gloria. Le giacenze di magazzino non mancano".

Per Brunilde Bonechi di B.Hagen Store, la macchina organizzativa eventi in città funziona bene. "Spero in un saldo positivo, a tutti gli effetti - conferma la giovane imprenditrice - Giugno non è stato un gran mese dal punto di vista delle vendite, anche a causa del maltempo. Il Luglio Empolese dovrebbe funzionare quanto il Natale. Sono ottimista. Quello che preoccupa, invece, è la difficoltà che tutti abbiamo, commercianti e famiglie, di fronte ad uno Stato che continua a tassarci senza ritegno. Questo incide sulle tasche e sulla disponibilità economica".

Y.C.