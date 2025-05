A lezione di soccorso. Misericordia in campo. Visite gratuite e giochi. Una festa per tutti

EMPOLIUna giornata di festa, ma anche di consapevolezza e divulgazione. La Misericordia di Empoli, con tutti i suoi mezzi, servizi e attività, ha accolto ieri tutta la cittadinanza al parco di Serravalle per il primo open day all’aperto. Approfittando della bella giornata di sole in tanti hanno trascorso la giornata immersi nel variegato mondo dell’associazione di volontariato. I più piccoli hanno potuto divertirsi sperimentando le numerose attività della protezione civile e salendo sui colorati mezzi (moto, jeep e quad). Tra spruzzi d’idrante e macchina insacchettatrice il tempo è volato via e ogni partecipante ha ricevuto in omaggio gadget e sorrisi. Per gli adulti, invece, era stato allestito un ambulatorio mobile con il personale sanitario per offrire consulenze mediche e screening gratuiti. Bilancio più che positivo: 25 sedute con l’osteopata e 42 screening per la prevenzione del melanoma. Non solo. Al mattino 23 persone hanno partecipato al corso gratuito di disostruzione pediatrica all’interno dell’aula da campo allestita dentro la tenda. Mentre un’altra ventina di persone hanno chiesto informazioni per iscriversi al nuovo corso gratuito per soccorritori di livello base che prenderà il via il prossimo 19 maggio. Un open day iniziato di primo mattino e concluso al tramonto, una giornata ricca di emozioni e soddisfazioni sia per chi ha partecipato sia per chi ha organizzato. "Un grazie infinito ai circa quaranta volontari che si sono impegnati sia nei giorni precedenti per allestire tutto il parco sia il giorno stesso affinché la giornata riuscisse al meglio – dice Daniele Casini, capo area assistenza e soccorso – La Misericordia non si ferma mai, sempre al servizio della comunità". Irene Puccioni