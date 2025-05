Semaforo al test di prova: "È la soluzione per il borgo"

"Un provvedimento che adotteremo in via sperimentale, ma che vorremmo far sì divenisse permanente perché sarebbe la soluzione ottimale anche in termini di collegamento con Certaldo Alta, per chi utilizza mezzi propri. Vedremo sulla base dei riscontri che otterremo". Lo ha dichiarato il sindaco Giovanni Campatelli, a proposito del nuovo semaforo di via Roma a margine dei lavori di riqualificazione del centro urbano attualmente in corso.

In particolare in via Roma, nel tratto tra via Ponte Vecchio e via del Castello, il marciapiede destro è stato completato e inizieranno invece i lavori su quello sinistro. L’amministrazione intende mantenere anche in futuro il doppio senso di circolazione, con i marciapiedi adeguati ai diversamente abili. Considerando però una larghezza stradale non sufficiente in tutti i punti al passaggio contemporaneo di due auto, si è scelto di "installare un impianto semaforico fisso come in questo momento è stato inserito temporaneamente", si legge in una determina dello scorso giovedì.

Un modo con cui la giunta Campatelli punta insomma rendere più fluida la circolazione veicolare in centro con un’attenzione alla sicurezza stradale. Seppur nell’ottica della pedonalizzazione di piazza Boccaccio divenuta definitiva sin dall’aprile dello scorso anno, ovviamente.

Intanto, gli operai sono al lavoro per ultimare il maxi-cantiere Pnrr che dovrà dare un nuovo volto al centro urbano: le operazioni sono andate avanti a rilento negli ultimi mesi a causa delle intense precipitazioni dello scorso inverno che hanno giocoforza portato ad una serie di brevi sospensioni dei lavori. Per questo, l’impresa edile che sta occupandosene ha richiesto e ottenuto dal Comune di Certaldo un’ulteriore proroga sino al prossimo 30 giugno. L’ultima, con tutta probabilità: l’obiettivo ultimo dell’amministrazione Campatelli resta quello di inaugurare a tutti gli effetti la nuova piazza (che è comunque già fruibile in massima parte) ed il rinnovato centro con una piccola cerimonia il 3 luglio prossimo. Per una data scelta non a caso: sarà il giorno di San Tommaso, il patrono di Certaldo. E chissà che non possa essere di buon auspicio.