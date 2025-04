Saccardi alle aziende alluvionate: "A ognuna 10mila euro di ristori"

Sono 370 le frane e gli smottamenti ’contati’ dagli agricoltori in tutto il Mugello, E il Il 70% degli eventi di dissesto sono stati censiti tra Vicchio e Marradi. Così ieri la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi, assessore all’agroalimentare, ha passato una giornata a Marradi, per ribadire il sostegno della Regione a una comunità messa a dura prova per la serie di calamità che l’hanno colpita, ma anche per dare conto di nuovi strumenti messi a disposizione per rilanciare l’attività produttiva locale, soprattutto nel settore agricolo.

Accompagnata dal sindaco di Marradi, Raffaele Triberti e dalla consigliera regionale, Fiammetta Capirossi, dal direttore regionale di Coldiretti, Angelo Corsetti e dal segretario di zona di Coldiretti, Matteo Borselli, la vice presidente ha prima visitato un castagneto distrutto e poi ha incontrato una cinquantina di imprenditori agricoli a cui ha anticipato la notizia dello stanziamento con fondi ordinari di bilancio di 500mila euro come prima risposta per le aziende danneggiate già nelle prossime settimane. "Abbiamo previsto un ristoro di 10mila euro ad azienda. – ha spiegato Saccardi – A giugno apriremo due misure finalizzate ai ripristini di muretti e opere di regimazione idraulica con priorità alle aziende agricole alluvionate. L’altra misura è di carattere forestale: sarà rivolta sia al privato che al pubblico con un sostegno che potrà arrivare al 100%".

Paolo Guidotti