Russell-Newton da record. Sono 450 gli ultimi iscritti: "E ora un nuovo indirizzo"

Russell-Newton, la scuola dei record. Una scuola giovane, inaugurata nel 1998, che quest’anno ha fatto segnare il record di iscrizioni nell’area fiorentina. "Per essere precisi – ha detto la preside, Anna Maria Addabbo – sono in tutto 450, non 447. Le ultime tre sono arrivate sul filo di lana e non erano state contabilizzate. Un risultato che ci lusinga davvero, soprattutto perché nasce dal grande lavoro di squadra fatto a scuola da insegnanti e studenti. Gli studenti meritano una menzione a parte, per il grande impegno che ci hanno messo a partire dagli open day".

L’istituto è stato inaugurato nel 1998, nato dalla fusione del liceo scientifico Isaac Newton e dell’istituto tecnico commerciale e per geometri Bertrand Russell. Il primo edificio venne aperto il 12 aprile di quell’anno, successivamente furono completate la palestra, l’auditorium e la biblioteca. E oggi? "Oggi abbiamo 11 indirizzi – ha detto ancora Anna Maria Addabbo – e 1.900 studenti. Sono dirigente da 9 anni, in questo periodo sono stati molti i passi in avanti che la scuola ha compiuto. E appunto, sono orgogliosa di questo lavoro quotidiano che ci vede tutti coinvolti. Le novità del prossimo anno saranno l’apertura del nuovo indirizzo di Scienze umane e il potenziamento dell’informatica nelle scienze applicate".

Il polo d’istruzione superiore di Scandicci è un modello per l’area metropolitana, i numeri sono imponenti: 74 aule, 5 Laboratori informatici/linguistici, 3 laboratori di scienze, chimica e fisica, un laboratorio moda, un centro stampa e una sala riunioni. E poi biblioteca, auditorium, palestra, bar ristorante e laboratorio per la sezione moda. Gli indirizzi più richiesti quest’anno sono stati l’indirizzo scienze applicate per lo scientifico e quello ‘amministrazione, finanza e marketing’ per il tecnico. Gli studenti saranno 270 alle scienze umane, 910 allo scientifico, 644 al tecnico.

Il Russell-Newton rappresenta anche un presidio per un territorio davvero vasto. "Abbiamo iscritti – ha detto Anna Maria Addabbo – che arrivano da Firenze, non solo dal quartiere 4, e poi dalle Signe, dal Chianti". Non va dimenticato che la scuola, oltre ad avere anche corsi serali è la capofila di un Its, la Fondazione Mita, che è un punto di riferimento per la formazione in pelletteria dopo il diploma. Un centro d’eccellenza riconosciuto tra i migliori a livello nazionale per i corsi offerti e per la capacità di dare occupazione a chi lo sceglie. Al Russell-Newton si godono il risultato, ma pensano già a quello che potranno fare per mantenere il primato.

Fabrizio Morviducci