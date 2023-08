Ruralità virtuosa Fiesole anima green

di Daniela Giovannetti

Fiesole è stata riconfermata fra i Comuni rurali virtuosi e per il settimo anno consecutivo (non ha perso un’edizione) ha ottenuto la bandiera con le spighe verdi, il riconoscimento che premia a livello nazionale i borghi e le cittadine che dimostrano attenzione alle politiche ambientali e alla qualità della vita. Ad istituirlo è stata la Fee Italia (Foundation for environmental education), la stessa organizzazione che assegna le Bandiera Blu alle località marine, che insieme a Confagricoltura lo ha voluto per valorizzare le risorse naturali. Prodotti tipici, sostenibilità e innovazione in agricoltura, ma anche il discusso sistema di raccolta rifiuti porta a porta, oltre al corretto uso del suolo e la capacità di valorizzare con il turismo quel patrimonio di tradizioni che le comunità contadine e montane hanno preservato per secoli, sono i criteri che vengono esaminati e che quest’anno ha portato l’assegnazione di 72 spighe verdi in tutta Italia, distribuite in 13 regioni.

In Toscana ne sono arrivate nove: Castellina in Chianti, Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Grosseto, Bibbona, Fiesole con l’aggiunta di quest’anno di Orbetello e soprattutto Greve in Chianti, con cui l’amministrazione Ravoni si augura di collaborare, visto che è l’altro e unico comune dell’area fiorentina a cui il riconoscimento è arrivato. "È ancora prematuro parlare di progetti – dice il sindaco Anna Ravoni – ma ho già avuto dei contatti con il sindaco di Greve in Chianti ed è nostra intenzione promuovere iniziative comuni. Ancora però non abbiamo avanzato alcuna idea. Le occasioni sono convinta non mancheranno".

Il riconoscimento delle spighe premia non solo le bellezze del paesaggio ma una gestione del territorio sostenibile e virtuosa. Fondamentale il ruolo degli agricoltori, con il lavoro quotidiano, la passione per la terra e la cura e il rispetto del territorio. Ed è su questo aspetto che l’amministrazione fiesolana andrà ancora a lavorare.