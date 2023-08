Rubata la bici di Don Giovanni

Colpo vigliacco in piazza San Francesco di Paola: un ladro si è introdotto, scassinando il portellone, nel garage di don Giovanni Alpigiano, parroco dei Santi Vito e Modesto a Bellosguardo e lo ha saccheggiato. Rubata la bici sportiva su cui i parrocchiani erano abituati a veder arrivare il ’don Matteo’ dalla collina. Inoltre ha rubato il videoproiettore che il sacerdote usava per attività parrocchiali, fatto scorta di bibite dalla dispensa e fatto razzia di lampadine, indispensabili per illuminare le tre chiese.