Ruba la cassa di un negozio per animali e la lascia al ristorante. Firenze, ladri in azione

Firenze 23 ottobre 2024 – L’osteria “Manì” di Firenze non è stata l’unica attività commerciale che il ladro ha visitato la notte tra lunedì e martedì in via Foggini, nel quartiere di Legnaia. Anche il negozio per animali “L’Isola dei Tesori”, dall’altra parte dei binari della tramvia all’altezza della fermata Federiga è stato bersagliato nella stessa nottata. Anche in questo caso il malvivente ha compiuto un’effrazione, si è introdotto illecitamente e si è appropriato della cassa. E si supporrebbe possa essere stato la stessa persona a compiere le due effrazioni: infatti ieri è stata ritrovata all’interno del ristorante saccheggiato la cassa ancora chiusa dell’Isola dei Tesori, che i titolari hanno prontamente consegnato alla polizia affinché venisse restituita al vicino.

Forse il ladro che le telecamere riprendono mentre poco prima delle 3,30 infrange il vetro della porta e si introduce nell’osteria non è riuscito ad aprirla; per questo potrebbe aver deciso di abbandonare lì la cassa dell’Isola dei Tesori e di puntare diretto a quella dell’osteria, in meno di trenta secondi, prima ancora che il fumo dell’impianto di dissuasione si potesse espandere, accontentandosi dei pochi spiccioli che conteneva. I titolari di Manì infatti, vittime già per la settima volta dall’inaugurazione del 2019 di spaccate notturne, hanno deciso di non lasciare più contanti in cassa per limitare le continue incursioni in quello che è uno dei quartieri fiorentini più bersagliato dai ladruncoli notturni.

Carlo Casini