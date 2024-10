Rsa in festa. Canzoni e socialità insieme agli studenti

Un incrocio di generazioni. Passato, presente e futuro che si incontrano nel nome della solidarietà e della vicinanza. Regalando ai nonni qualche ora spensierata ed in compagnia. Protagonisti della storia, i bambini della Scuola Internazionale di Bagno a Ripoli, che cha sede in via del Carota. Il gruppo dei più piccoli si è recato in visita alle strutture per la terza età di via di Rosano, ovvero Villa Santa Monica e Villa Olimpia, in occasione del Community Day. Divisi in due gruppi, uno per ciascuna residenza, i piccoli ospiti hanno cantato sia in Inglese che in italiano, offrendo agli anziani ospiti delle strutture allegria ed un’atmosfera di grande gioia. Oltre a questo i bambini hanno dipinto ed interagito con i nonni attraverso giochi di ogni genere, andando a scoprire storie ed esperienze di chi ha alle proprie spalle qualche anno in più. Alla fine del pomeriggio una grande merenda per tutti. Insieme alla promessa di tornare ancora per ripetere un’esperienza piacevole e per tutti, grandi e piccini, non facile da dimenticare.

L.B.