Campionato italiano della bugia. Via alle selezioni, come iscriversi

Se devi dire una bugia dilla grossa. Ed è proprio questo l’obiettivo dichiarato dei concorrenti che, domenica 8 giugno alle 17, parteciperanno alla sesta selezione fiorentina del "Campionato italiano della bugia" in programma al Teatro San Martino di piazza della Chiesa ripristinato dopo l’alluvione del 14 marzo scorso. L’ingresso per l’’iniziativa, promossa dalla locale Associazione Pinocchio a Casa sua, in collaborazione con l’Accademia della Bugia della frazione di Le Piastre di Pistoia, ed il fiorentino Museo del Giocattolo antico e di Pinocchio, sarà a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto a coprire in parte le spese sostenute per il teatro che ospiterà la manifestazione. Tutti potranno salire sul palco: vince chi racconterà la bugia più simpatica, surreale, divertente ed esagerata sul tema "la scuola".

Ci saranno 5 giudici a stabilire la graduatoria. In campo sono già iscritti alcuni degli allievi della scuola di teatro dei "Formaggini guasti" che arriveranno direttamente da Montemurlo per sfidare gli almeno altri sei già ‘bugiardi’ già in lizza, tra cui il vincitore dello scorso anno, Lenio Vallati. In palio i premi offerti da AB Edizioni e Comunicazione e la possibilità di andare, in rappresentanza della provincia, alle fasi finali nazionali nella frazione Le Piastre ad agosto. Per informazioni ed iscrizioni inviare una mail a [email protected].

S.N.