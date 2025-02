Stefano e la lotta dei caregiver. ‘Mia moglie malata di Alzheimer, ho speso 50mila euro in 18 mesi’

Firenze, 26 febbraio 2025 – Guarda tutti i partecipanti al forum organizzato da La Nazione occupando il posto di capotavola. “Non provo vergogna a dirlo, so di essere un privilegiato. Ma noi caregiver siamo la categoria di mezzo che deve accettare le decisioni dei gestori delle Rsa e delle istituzioni. Per questo siamo l’anello debole della catena”.

La storia di Stefano Romagnoli è una sorta di caso scuola che espone il fianco a tutte le criticità di chi si trova costretto a fare i conti con i dolori della vita. Come una diagnosi infausta che ha scombinando i disegni e i progetti di vecchiaia.

Nel 2015 viene diagnosticato l’Alzheimer alla moglie. Curata, assistita, sostenuta con tutto l’amore di questo mondo dal marito. Che si è sobbarcato, “grazie a una pensione da dirigente della Regione”, per otto lunghi anni i costi di personale infermieristico qualificato da 2.800 euro al mese. Poi, la dura realtà: l’insostenibilità dell’assistenza domiciliare. Il peggioramento delle condizioni della moglie Daniela, dopo una grave crisi epilettica, il ricovero in ospedale in contemporanea a causa di un malanno dello stesso Stefano.

Stefano Romagnoli insieme alla moglie in uno scatto di qualche tempo fa, durante un momento felice trascorso in vacanza

L’odissea della ricerca di una struttura che potesse definitivamente ospitare la moglie in un letto d’ospedale dopo essere riuscito a concertare con l’assistente sociale una soluzione tampone di 7 giorni per la moglie trasferita in un reparto di cure intermedie dello stesso ospedale, poi l’ingresso in una struttura dell’empolese. Senza riuscire a sbloccare il riconoscimento della quota sanitaria coperta dalla Regione. I numeri non mentono: dall’agosto 2023 a gennaio 2025 a 3400 al mese di retta da sostenere. In 18 mesi, oltre 50mila euro pagati pur di garantire la “miglior soluzione possibile vista la situazione”. In ultimo, l’ultima beffa: la comunicazione della struttura in cui è ricoverata la moglie del rincaro della quota sociale giornaliera.

“Sembrano pochi 7 euro al giorno, ma in fondo al mese sono altri 200 euro al mese da sostenere. Il sistema non funziona”, racconta Stefano. A quel punto, divenuto un fiume in piena: “La malattia di mia moglie è divenuta totalizzante, ti viene a mancare il tempo isolato da tutto il contesto intorno a te”. Un calvario nel calvario che ha messo a dura prova testa, nervi, anima. Senza però far mollare di un millimetro il 68enne. “Vengono meno le cose più futili come una serata al cinema o tra amici. A metà dicembre sono caduto, rompendomi una vertebra - aggiunge Romagnoli -. Due volte a settimana sono riuscito a mandare a mie spese una persona a trovare mia moglie in Rsa per starle vicino per non sentirmi in colpa di averla abbandonata. Non per dovere, ma per il bisogno di dare alla mia metà un minimo quel minimo di felicità. Come quando sono tornato da lei, ho ricevuto un sorriso, anche se magari adesso fa fatica a riconoscermi. E quel sorriso, comunque, aiuta a rasserenarmi rispetto alla scelta inevitabile di averla ricoverata in una rsa”.

“Ma se penso – conclude Romagnoli – a famiglie più in difficoltà della mia, emerge quanto siano meri palliativi alcuni strumenti di assistenza. Per questo insieme a una trentina di caregiver abbiamo dato vita a una petizione che ha raccolto a oggi oltre 38mila firme”.

F.I.