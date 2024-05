Rotonda al Matassino, avanti tutta. Cambia il traffico per l’asfaltatura

Proseguono, a Matassino, i lavori di realizzazione della rotonda. Per queste opere lunedì 27, in orario 9.30-12.30, sarà necessario realizzare delle asfaltature che comporteranno delle modifiche alla viabilità. In particolare, i tratti di viabilità interessati dalle asfaltature sono quelli all’angolo compreso tra via Nenni e via Toti e tra via Toti e via Amendola. Tra l’altro via Amendola rimarrà chiusa all’altezza della rotatoria per consentire le asfaltature e sarà necessario imporre una deviazione per chi arriva da Incisa.

Chi giungerà dal ponte dell’Arno, invece, troverà sulla destra la nuova bretella viaria aperta che potrà utilizzare per immettersi sulla viabilità ordinaria.