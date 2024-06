Rotary Firenze Sesto Michelangelo: progetti culturali per 500 studenti del territorio

Firenze, 27 giugno 2024 – Era emozionata e felice Anna Paola Capocchi, presidente uscente del Rotary Firenze Sesto Michelangelo, quando ieri sera al Match Ball di Bagno a Ripoli i soci del suo Club hanno salutato la conclusione della sua annata di presidenza con una standing ovation. Per il prossimo anno, infatti, a guidare il Club sarà Luca Barretta, cui Capocchi ha affidato il tradizionale collare alla fine dell’incontro. Prima però, in compagnia dei soci e dei molti amici presenti, la presidente uscente ha ripercorso le tappe di un’annata particolarmente impegnativa ma altrettanto ricca di grandi soddisfazioni: “Il Rotary Firenze Sesto Michelangelo - ha commentato - è stato protagonista nel territorio ottenendo il patrocinio sia del Comune di Firenze che di quello di Sesto Fiorentino per due importanti iniziative. Abbiamo condiviso interessi e amicizia con i soci di altri Club dell’Area Medicea organizzando e prendendo parte a conferenze di relatori internazionali ed il bilancio conclusivo dei nostri service è straordinario: oltre 500 sono stati infatti gli studenti appartenenti a varie fasce di età ed istituti, coinvolti insieme a docenti e familiari in iniziative mirate ad arricchire la loro formazione. Altri momenti della mia annata di cui vado particolarmente fiera sono stati quelli di cui i nostri soci sono stati coprotagonisti, vestendo i panni di relatori e raccontando esperienze di vita personali o loro particolari passioni.”

Nel corso del suo intervento Capocchi ha voluto focalizzare l’attenzione del pubblico sui cinque service portati a compimento. Il primo dedicato alla solidarietà, con una donazione di tipo economico ad una famiglia disagiata del nostro territorio, caregiver h24 di un bambino affetto da una patologia rara life limiting. Il secondo contributo è andato a Cirs Firenze Odv, cui è stato donato un impianto audio e video di ultima generazione da utilizzare durante gli eventi musicali e teatrali che vedono protagonisti gli ospiti della struttura. Alcuni lettini elettrici sono poi stati consegnati a Progetto Libellula, mentre un service di tipo culturale è stato realizzato nel complesso di Santa Croce, dal titolo "Vivi il dipinto", che ha coinvolto bambini di III, IV e V elementare.

Nel corso della serata è stato anche presentato il più recente service destinato al Museo Preistorico fiorentino, che ha visto coinvolti 260 bambini di III, IV e V elementare in un interessante esperienza esplicativa e di scavo fittizio insieme agli archeologi.

Un service di tipo culturale è stato dedicato anche alla Scuola di Musica di Sesto Fiorentino Bruno Bartoletti, per l’allestimento e l’inaugurazione di un nuovo pianoforte.

In ultimo la XII edizione del Premio Michelangelo, in cui sono stati coinvolti i ragazzi della IV D del Liceo classico Michelangiolo di Firenze, che hanno saputo creare un bellissimo video dedicato alla figura del grande Maestro, presentato in anteprima nel Cenacolo di Santa Croce e successivamente nell'Aula Magna del Liceo, in occasione della premiazione.