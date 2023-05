Rotary, donazione di sangue per festeggiare il compleanno

I soci del Rotary Firenze Valdisieve celebrano il loro "compleanno" facendo un regalo prezioso agli altri: donando il proprio sangue e invitando i loro amici a fare altrettanto. Hanno da poco festeggiato il venticinquennale della fondazione del loro gruppo e ora si apprestano a ricordare i 20 anni dall’istituzione del service di donazione di sangue a favore dell’ospedale Santissima Annunziata.

Dopo un arresto forzato di un biennio causa Covid, riprendono dunque in questa occasione la loro iniziativa: soci volontari, con figli e amici questa mattina saranno al Centro sangue di Ponte a Niccheri al quale negli anni hanno anche donato due schermi tv per la sala prelievi. "Il nostro impegno – spiegano dal club – vuole dare una mano in un periodo di grave carenza di volontari. La donazione rappresenta un grande gesto di civiltà oltre che di umanità, da cui dipende la salvezza di tante vite".

Manuela Plastina