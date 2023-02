Il 4 marzo a Firenze torna la corsa 'Rosamimosa'

Rosamimosa (foto Regalami un sorriso)

Firenze, 28 febbraio 2023 – Il 4 marzo, a Firenze, i rioni di Soffiano e Monticelli ospiteranno la 36/a edizione della classicissima ‘Rosamimosa’, l’ormai storica corsa femminile organizzata dal gruppo sportivo Le Torri Podismo in collaborazione con Prosport, Uisp, Artemisia Centro AntiViolenza e Quartiere 4. Anche l’edizione di quest’anno di Rosamimosa, da sempre attenta ai temi sociali, è intitolata 'Donne in Corsa Contro la Violenza' e si rivolge a ragazze e donne di tutte le età che potranno scegliere tra la competizione sportiva di 8 km e la passeggiata ludico motoria di 5 km.

La manifestazione partirà dall’impianto sportivo Betti di via del Filarete alle ore 16 del 4 marzo (con ritrovo alle ore 15), ma le iscrizioni saranno possibili esclusivamente via mail ([email protected]) entro le ore 22 del 2 marzo nelle modalità indicate dall’organizzatore. Le iscrizioni singole si ricevono anche direttamente sul campo di atletica fino a 30 minuti prima della partenza.

“Il Quartiere 4 – hanno dichiarato il presidente Mirko Dormentoni e il presidente della Commissione sport e politiche giovanili Marco Burgassi – sostengono con forza e convinzione questa corsa che, oltre a promuovere l’attività fisica grazie a un percorso che attraversa le aree verdi più belle del nostro territorio, è da sempre impegnata nel sociale, in particolare a difesa delle donne e per favorire la loro partecipazione da protagoniste in tutti gli àmbiti della società. Per parte nostra, invitiamo alla partecipazione tutte le donne, non solo quelle residenti nel Quartiere 4: Rosamimosa è diventata ormai una ‘classicissima’ per la nostra città e il suo messaggio ‘No alla violenza di genere’ deve arrivare a tutti sempre più forte e chiaro. Partecipate, partecipate, partecipate a questa nuova edizione di Rosamimosa. Deve essere un successo. Sarà un successo!”.

Niccolò Gramigni