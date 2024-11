Romeo Menti, il documentario della Nazione all’International Sport Film Festival

Castellammare di Stabia (Napoli), 27 novembre 2024 – C’è anche il docufilm della “Nazione” intitolato “Romeo Menti, l'ala granata con il giglio nel cuore" realizzato dal giornalista Roberto Davide Papini, nel programma dell’International Sport Film Festival, in programma a Castellammare di Stabia dal fino al 30 novembre. Il documentario ha vinto il premio «Gentleman Fair Play» a Sport Movies & TV 2019-Milano International Ficts Fest e racconta le gesta dell’ex calciatore di Fiorentina, Stabia e del Grande Torino, celebrato come simbolo di sport e rinascita nell’Italia del dopoguerra. Viene raccontato in particolare anche il suo legame molto speciale con Firenze. Il video sarà proiettato (fuori concorso) nella serata di giovedì 28 novembre.

Presenti, tra gli altri, il presidente della Juve Stabia Andrea Langella, l’ex direttore sportivo di Napoli, Torino e Juve Stabia Gigi Pavarese ed esponenti dell’associazione “Stabiamore” (per Stabia Campione dell'Italia Liberata).