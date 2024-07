Romagnoli, ecco la giunta: "Squadra fatta di giovani"

Adesso Borgo San Lorenzo ha la sua nuova Giunta. Il neo-sindaco Leonardo Romagnoli, che è riuscito nell’impresa sa di battere il Pd con una coalizione di sinistra, ha formalizzato la nomina degli assessori. E la prossima settimana si terrà la prima seduta del Consiglio comunale. Una giunta, quella di Romagnoli, che tiene conto dei gruppi che formano la coalizione vincente, anche se mancano tra gli assessori esponenti del Movimento Cinque Stelle.

Due dunque gli assessori scelti tra le fila dei Progressisti Democratici, mentre sono tre quelli di Borgo in Comune, il gruppo di cui anche il sindaco è espressione. "Una giunta giovane - sottolinea Romagnoli -, composta da persone capaci e competenti che daranno una spinta al Comune nei prossimi anni. Il nome di Silvia Notaro era già stato annunciato. Silvia è una persona capace, e ci sono anche altre persone in gamba, alcuni giovani alla prima esperienza, ma con tante idee per il futuro di Borgo San Lorenzo. Ora si tratta di lavorare insieme per raggiungere uniti gli obiettivi di programma". Silvia Notaro, dei Progressisti Democratici era già stata indicata da Romagnoli come sua vicesindaco all’inizio della campagna elettorale. Ora le ha affidato Servizi educativi, Scuola, Formazione, Cultura e Politiche igiovanili, diritti dei bambini e degli adolescenti. Dei Progressisti è anche Gabriele Timpanelli, che fu assessore di Omoboni alcuni anni fa.

Seguirà Urbanistica, Ambiente, Transizione ecologica, Partecipazione, Turismo, Protezione civile, Innovazione tecnologica e digitale. Entra in giunta anche il principale esponente di Rifondazione Comunista borghigiana Lorenzo Verdi. Seguirà Lavori Pubblici, Mobilità e trasporti, Rifiuti e Turismo. Romagnoli sceglie Lisa Boni come assessore al Bilancio, Tributi ed Economato, Patrimonio, Trasparenza e semplificazione amministrativa, Partecipate, Attuazione del programma, Associazionismo e volontariato, mentre Paola Coppini, come Boni legata alle attività del Progetto Accoglienza - Villaggio La Brocchi, seguirà Politiche sociali, Casa, Lavoro, Diritti, Intclusione e solidarietà, Politiche di genere, Legalità. Infine il sindaco ha mantenuto per sé i settori della Sanità, Frazioni, Sviluppo economico, attività produttive, commercio, Polizia Municipale, Sicurezza, Personale e servizi al cittadino.

Paolo Guidotti