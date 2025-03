Rocco Commisso torna a Firenze: lavori al Franchi e intesa con la sindaca Funaro

Un bel sole, un Kean straripante e tre punti con una delle big del campionato, quell’Atalanta che fino a una settimana fa era ancora a pieno diritto in corsa per il tricolore. Ha tutte le ragioni per sorridere il patron viola Rocco Commisso, tornato a Firenze dopo mesi e accomodato ieri sulle poltrone della tribuna d’onore del Franchi. Un Franchi che, nonostante i silenzi del presidente, non indossava certo ieri (e chissà per quanto ancora non lo farà) il vestito delle buone occasioni.

Al cantierone della curva Fiesole – rimasto dopo qualche annuncio (neanche troppo convinto) ancora scoperto dai ventilati teloni che almeno potevano cancellare per qualche match dalla vista di spettatori e telecamere terra, ruspe e gru – si è sommata ieri l’imbracatura di una parte, quella più bassa della Torre di Maratona. Tutti lavori previsti e calendarizzati, per carità, ma il colpo d’occhio resta piuttosto malconcio. Ma tant’è. Il restyling è avviato e l’obiettivo comune, dopo una prima sintesi trovata al Viola Park tra lo stesso Commisso e la sindaca Sara Funaro, è terminare i lavori il più in fretta e bene possibile. Non è sfuggito alle telecamere e ai fotografi il saluto affettuoso tra il patron viola e la prima cittadina e a molti è sembrata la conferma di un’armonia ritrovata e che potrebbe presto concretizzarsi in un nuovo incontro (sembra che Commisso si tratterrà abbastanza a lungo a Firenze) per discutere degli investimenti per completare il restyling dell’impianto di Nervi. Nei giorni scorsi da Palazzo Vecchio era stato spiegati i motivi della ’apposita determinazione dirigenziale con cui il Comune ha affidato al raggruppamento che fa capo ad Arup "l’incarico di redigere la variante alla progettazione per recepire le indicazioni della giunta dello scorso dicembre".

Nello specifico, il listone degli interventi ritenuti prioritari dalla

giunta Funaro nella delicatissima partita per il restyling - a tutela dei rapporti diplomatici tra Comune e club Viola - prevede di procedere il più velocemente

possibile a terminare i lavori per

la copertura della curva Fiesole.

Anche perché i lavori alle 136 palificazioni trivellate per sorreggere la fondazione della nuova gradinata e della nuova curva sono terminati una ventina di giorni fa.

E. B.