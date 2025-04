Rivoluzione mercato. Cambiano assetto e orari

Mercato, si cambia: nuovi orari, un centro di raccolta rifiuti e un nuovo assetto per l’appuntamento del sabato in piazza Togliatti. Il mercato è uno dei più importanti dell’area metropolitana, secondo per presenze solo a quello del martedì alle Cascine. Da sabato 26, in via sperimentale, l’orario invernale sarà dalle 8 alle 15 per tutti i banchi, alimentari e non. Prima la chiusura era alle 14,30 per gli alimentari e alle 18 per tutti gli altri, ma l’assetto non era funzionale, tanto che l’area perdeva di interesse e non erano mancate le proteste anche dei negozianti, visto che le pulizie della piazza bloccavano lo shopping del pomeriggio.

"La decisione di modificare l’orario del mercato – ha detto la sindaca Claudia Sereni – nasce dal confronto con gli operatori e i cittadini. È emerso che il mercato, nel tempo, era cambiato insieme alle esigenze della città, soprattutto perché era mutata la domanda. Era in atto una progressiva disgregazione; ogni banco tendeva a chiudere in momenti diversi, creando confusione e riducendo l’attrattività complessiva. Gli operatori ci hanno spiegato che questo comportamento era legato a necessità differenti, che andavano comprese". Gli alimentari in particolare, settore trainante del commercio ambulante, smontavano alle 13 lasciando gli altri su piazza, con sempre meno clienti. Da qui la necessità di intervenire. "Pensiamo – ha concluso Sereni – che un mercato possa funzionare davvero solo se è compatto e coordinato, se condivide orari, servizi e obiettivi. Con questa riorganizzazione vogliamo restituire al mercato del sabato di piazza Togliatti una forma più ordinata e coerente". Oltre al nuovo orario, in piazza Togliatti sono partiti anche i lavori per il nuovo punto raccolta rifiuti di Alia. Alla fine ci sarà uno spazio recintato, invisibile dall’esterno, dove saranno installati degli scarrabili. Qui saranno gettati i rifiuti prodotti dal mercato e quelli del vicino mercato rionale di via Pascoli. Sarà pure videosorvegliato. Le aree verdi saranno sistemate con siepi, arbusti e quattro lecci. La presenza del nuovo punto di raccolta, oltre all’orario di chiusura anticipato, permetterà di ripulire rapidamente l’area e restituire la piazza ai cittadini nel più breve tempo possibile.

Fabrizio Morviducci