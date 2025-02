"Rivogliamo i carabinieri a Tosi"

"Riapriamo la caserma dei carabinieri di Tosi. Oppure creiamo un accordo per consentire di intervenire nella parte montana del Comune agli uomini dell’Arma di Pontassieve e Pelago non dovendo attendere quelli di Figline". Lo ha proposto in una mozione il consigliere Oleg Bartolini (FdI) durante l’ultimo consiglio comunale: riaprire quella caserma, in una frazione lontana dal capoluogo, ma vicina all’area montana, "sarebbe fondamentale". Con la mozione, dice, "abbiamo stimolato il dibattito sulla sicurezza avviando anche la formazione del controllo di vicinato. Col supporto di minoranza e maggioranza, abbiamo impegnato il sindaco a valutare la riorganizzazione degli orari della polizia municipale per sostenere i carabinieri nel tardo pomeriggio, nonché organizzare incontri con la cittadinanza di sensibilizzare e informazione su come comportarsi in situazioni di emergenza".