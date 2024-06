Ritratti Live, icone del pop e del rock. Tre decenni di concerti in 60 scatti

La prima fotografa ’rock’ fiorentina apre l’estate del Conventino Caffè Letterario con la mostra ’Ritratti Live delle Icone del Rock e del Pop mondiale dal 1987 a oggi’. Tania Bucci ha iniziato a fotografare a dieci anni e da lì non ha più smesso. Il vernissage venerdì prossimo alle 18 nell’ambito della serata dedicata al 40esimo anniversario della fondazione di Videomusic, primo canale musicale televisivo italiano. La mostra, inserita nel cartellone dell’Estate Fiorentina 2024, sarà aperta al pubblico dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 22, a ingresso libero, fino a venerdì 20 luglio.

Non solo immagini che scorrono, ma un’esperienza immersiva in tre anni di concerti, in grado di trasmettere l’essenza pulsante della musica, e l’emozione del palcoscenico. Con il suo obiettivo Bucci è riuscita a catturare il fascino, l’energia e la potenza di artisti come David Bowie, Mick Jagger, Lou Reed, Iggy Pop, Bob Dylan, Patti Smith, Vasco Rossi, Irene Grandi e tanti altri. "Sono felice che il grande pubblico abbia la possibilità di ammirare il lavoro di Tania e più che felice di far parte della collezione" le parole di Steve Norman degli Spandau Ballet.