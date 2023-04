Ritorna la Mostra dell’Artigianato Espositori dal mondo e laboratori

Torna da martedì 25 aprile al 1 maggio la Mostra dell’Artigianato alla Fortezza Da Basso. Si tratta dell’87esima edizione per un appuntamento nato nel 1931 e atteso da moltissimi fiorentini che potranno ammirare dal vivo centinaia di espositori in arrivo da tutta Italia e tantissimi Paesi del mondo con decine di sezioni dedicate fra eventi collaterali, degustazioni, laboratori, conferenze ed esposizioni previste durante questa edizione.

All’appuntamento mancano soltanto quattro giorni e i biglietti sono già in vendita sul sito www.mostrartigianato.it. Intanto sono in corso le operazioni di allestimento alla Fortezza che richiederanno qualche attenzione da parte degli automobilisti con una serie di provvedimenti che riguarderanno la circolazione durante i prossimi giorni.

Si inizia domani (fino al 24 aprile) con quelli legati alle operazioni di allestimento. Si tratta di divieti di sosta e transito su piazzale Bambine e Bambini di Beslan, sulle rampe di accesso e uscita del piazzale e sul controviale interno di viale Strozzi (lato Fortezza) nel tratto tra piazzale Montelungo e l’ingresso principale della Fortezza.

Per quanto riguarda i provvedimenti nei giorni della mostra (dal 25 aprile al 1 maggio) in piazzale Caduti dell’Egeo (eccetto pista ciclabile) scatteranno divieti di sosta e di transito. Passando alle operazioni di disallestimento, i primi provvedimenti saranno istituiti il 1 maggio: da mezzanotte alle 23 saranno in vigore divieti di sosta e di transito in viale Strozzi, lato piazzale Montelungo (dall’ingresso all’uscita del parcheggio del binario 16, corsia di sinistra rispetto alla direzione di marcia). Chiusura anche per la Rampa Spadolini e via Caduti di Nassiriya.

Lunedì 1 e martedì 2 maggio saranno in vigore anche i divieti di sosta e transito sul piazzale Bambine e Bambini di Beslan, sulle rampe di accesso e uscita del piazzale e sul controviale interno di viale Strozzi dal semaforo di viale Strozzi a Porta Santa Maria Novella. Un piccolo sacrificio per un appuntamento amatissimo in città. L’esposizione nasce nel 1931, ma l’anno della rinascita è considerato il 1947 con l’apertura della frontiere a Francia, Ungheria e Jugoslavia allargando i propri orizzonti ai paesi stranieri. Si aggiungono poi: Belgio, Egitto, Inghilterra, Olanda, Polonia e Spagna fino alle decine di Paesi da tutto il mondo.

Negli anni la mostra ha sempre innovato il suo spirito, senza tralasciare però il senso profondo ovvero il luogo dove si uniscono arti, mestieri e culture diverse. La mostra resterà aperta con i seguenti orari: il, 25, il 29, il 30 aprile e il 1 maggio sarà possibile visitarla dalle 10 fino alle 22 con orario continuato. Mentre il 26, il 27 e il 28 aprile l’apertura sarà alle 10 e la chiusura alle 20. I biglietti ridotti sono destinati agli under 25, agli over 65 e ai possessori di convenzioni con Unicoop Firenze, Cna e Confartigianato.