La Galleria dei grandi affreschi. Museo degli Innocenti più ricco

Sono affreschi provenienti da ogni parte della città, datati dal XIII al XVIII secolo, staccati nel tempo dalla loro posizione originaria, sistemati nei depositi e ora restituiti al pubblico nella suggestiva Galleria degli affreschi del Museo degli Innocenti, all’interno del percorso di visita permanante.

Gli spazi, che riapriranno al pubblico venerdì, sono stati inaugurati ieri alla presenza di Maria Grazia Giuffrida, presidente dell’Istituto degli Innocenti, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Sara Funaro, sindaca di Firenze, Simona Pasquinucci, responsabile della Divisione curatoriale delle Gallerie degli Uffizi e Sabrina Breschi, direttore generale dell’Istituto degli Innocenti, e con il patrocinio del Comune di Firenze.

La Galleria e le Stanze del priore, situate lungo il quadrilatero interno del complesso architettonico dell’Istituto degli Innocenti, nel 1971 ospitarono un nucleo di sinopie e di affreschi staccati ricevuti in deposito dalla Soprintendenza alla Gallerie fiorentine, oggi Gallerie degli Uffizi, successivamente all’Alluvione del 1966. Tutte le opere sono state sottoposte a un intervento straordinario di manutenzione con pulitura, consolidamento e ritocco pittorico. Tra queste spicca un ciclo pittorico di Alessandro Allori e bottega della seconda metà del 1500, realizzato per la cappella dell’Ospedale delle donne di Santa Maria Nuova. Un’ala della Galleria è dedicata alle sinopie e all’approfondimento delle tecniche della realizzazione dell’affresco, con opere di Bicci di Lorenzo e Matteo Rosselli, mentre nel vestibolo di ingresso alle Stanze del priore, ristrutturate e destinate a ospitare attività culturali ed eventi espositivi, si trova un affresco di Bernardino Poccetti. Dalla Galleria si accede poi a un piccolo oratorio, noto come Cappellina delle suore, costruito nel 1955, dopo che la cappella interna fu destinata ad aula della scuola di puericultura. Questo spazio, con affaccio sulla Chiesa di Santa Maria degli Innocenti, è stato completamente ristrutturato e ospita al suo interno due dipinti murali di Lorenzo Monaco.

Il progetto di riqualificazione, con anche abbattimento delle barriere architettoniche, è avvenuto grazie a un finanziamento di 498mila euro del ministero della Cultura con fondi Pnrr, in aggiunta a fondi dell’Istituto degli Innocenti.

Olga Mugnaini