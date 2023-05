Caos treni, tabellone da incubo a Firenze: fino a sette ore di ritardo

Firenze, 6 maggio 2023 – Il guasto alla linea ferroviaria accaduto nella zona di Settebagni a Roma nella mattina di sabato 6 maggio ha provocato un effetto domino sugli orari dei treni in tutta Italia.

Svenimenti e caos: cosa è accaduto

A soffrire particolarmente è stato anche il nodo fiorentino, dove a cascata ci sono stati una serie di disservizi con disagi per i viaggiatori. Il tabellone da incubo che vedete nella foto sopra mostra ritardi mostruosi, fino a sei-sette ore, soprattutto per i treni dell’alta velocità.

Tutto è accaduto nella prima mattina, quando appunto intorno alla Capitale c’è stata un’interruzione che ha poi bloccato mezza Italia, con convogli rimasti fermi o nelle stazioni o in aperta campagna. Una situazione costantemente monitorata da Ferrovie dello Stato.

Diverse situazioni al limite. Rimasti fermi 40 minuti alla stazione di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, i passeggeri del Freccia Rossa Torino - Salerno hanno approfittato per una sgambata per i loro cani e per bere prima di risalire al volo sul treno ripartito poi verso il Sud. A provocare la sosta imprevista il guasto sulla linea elettrica tra Roma Tiburtina e Settebagni.

Non sono mancate proposte fatte in modo molto vibrante da parte di chi, partito dal capoluogo piemontese, si è trovato a dover affrontare questa sosta inattesa peraltro dopo ore di viaggio. Il personale, per alleviare il caldo e il disagio, ha aperto le porte in banchina consentendo ai passeggeri di scendere per rifocillarsi.

Intorno alle 14 il treno è ripartito. «Una sosta improvvisa però, mettiamola, così abbiamo conosciuto seppur al volo una località nuova chissà che non torneremo», ha commentato con ironia un viaggiatore romano.

Dalle 17 è intanto terminato l'intervento dei tecnici di Rfi per il ripristino della linea elettrica di alimentazione dei treni tra Roma Tiburtina e Settebagni. Lo segnala il sito Rfi infomobilità, spiegando che permangono rallentamenti e la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria per effetto dei ritardi accumulati a causa dell'anormalità.