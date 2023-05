Svenimenti e caos: treni, blocco sulla linea Roma-Firenze, ritardi fino a due ore

Firenze, 6 maggio 2023 – Un nuovo caos per i treni sulla linea Roma-Firenze. A causa di un guasto ci sono stati ritardi fino a due ore sulla linea, ritardi che hanno interessato anche l’alta velocità. Disagi e svenimenti su uno dei treni rimasto bloccato.

Il caldo afoso di questi giorni ha reso ben presto la temperatura all’interno delle carrozze molto alta. In un video postato dal gruppo “Welcome to Favelas” su Instagram i passeggeri raccontano tutti i disagi di un sabato 6 maggio di passione per chi viaggia in treno, dopo i problemi che a più riprese nei giorni scorsi hanno interessato proprio il nodo fiorentino, con tre incidenti in pochi giorni che fortunatamente non hanno coinvolto passeggeri. Nel filmato sul web si vede almeno una persona stesa fuori dal treno e assistita da altre persone dopo uno svenimento.

Il guasto è avvenuto appunto in mattinata tra Roma Tiburtina e Settebagni. Lo fa sapere una nota del Gruppo Ferrovie dello Stato, sottolineando che la circolazione ferroviaria era "fortemente rallentata questa mattina sia in direzione nord sia in direzione sud per un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni verificatosi al passaggio dell'Intercity 533. L'arresto dell'Ic e la mancata alimentazione elettrica hanno determinato anche lo stop di altri treni, sempre nel medesimo tratto di linea. I viaggiatori sono stati informati e assistiti dal personale di bordo e di assistenza nell'attesa che fosse riattivata l'erogazione elettrica e potesse riprendere la circolazione".

Molti i disagi per i viaggiatori. Si sono registrati ritardi di oltre due ore alla stazione di Santa Maria Novella, soprattutto per quanto riguarda i convogli dell’alta velocità. Il Frecciarossa in partenza dallo scalo fiorentino e diretto a Milano Centrale, ad esempio, doveva partire alle 10.55 ma ha accumulato quasi quattro ore di ritardo, 220 minuti. Tre ore di ritardo invece per il Frecciarossa in partenza alle 12.20 per Venezia.

Con la riparazione del guasto la situazione tornerà progressivamente alla normalità durante la giornata.