Venditti apre Lucca Summer. Quarant’anni di emozioni in musica

Al via stasera in piazza Napoleone alle ore 21.30, l’edizione numero ventisei del Lucca Summer Festival con lo show di Antonello Venditti, reduce dalle tre trionfali date romane alle Terme di Caracalla di questo inizio tour 2025, che prosegue di fatto i festeggiamenti dei quanrant’anni di “Notte prima degli esami” e dell’album “Cuore“. Antonello Venditti torna al Lucca Summer Festival, per suo espresso e forte desiderio, dopo la data del 2022 insieme a Francesco De Gregori, portando in scena una selezione del suo lungo viaggio artistico che dura da oltre cinquant’anni.

Antonello Venditti è nato a Roma l’8 marzo 1949, nel quartiere Trieste, e ha iniziato la sua avventura nel mondo della musica negli anni Settanta al Folkstudio. Il primo album, “Theorius Campus”, è del 1972, inciso in studio a metà, “per risparmiare“, con Francesco De Gregori. Ha venduto quasi 40 milioni di dischi, ha vinto premi e riconoscimenti e scritto canzoni rimaste nella memoria di tutti gli italiani. Nel recente Festival di Sanremo è stato omaggiato con l’ambito Premio alla Carriera.

La scaletta dello spettacolo, oltre ai brani di “Cuore“, tra i quali “Ci vorrebbe un amico“, comprende naturalmente tutti i maggiori successi amati dal pubblico, da “Bomba o non bomba“ a “Sotto il segno dei pesci“, “Giulio Cesare“, “Amici mai“, “Alta marea“, “In questo mondo di ladri“, “Che fantastica storia la vita“, “Roma capoccia“ e il quasi inedito “Dì una parola“, uscito l’anno scorso, incluso nell’edizione speciale celebrativa di “Cuore“.

Il cantautore romano, nato artisticamente nel momento più “ortodosso“ e impegnato della canzone d’autore italiana, ha poi saputo nel corso degli anni trovare una propria strada verso il grande pubblico, con canzoni pop di grande effetto e forza che hanno spesso raggiunto i primi posti in classifica ma che soprattutto hanno segnato la vita di tanti fan.

Gli stessi che hanno poi passato a figli e nipoti la passione per questo artista, che a Roma è considerato una vera e propria icona, non fosse altro per i due brani “Roma“ e “Grazie Roma“, dedicati alla squadra di calcio della capitale dai colori giallorossi, che vengono suonati prima e dopo ogni partita giocata allo Stadio Olimpico e in occasione di qualsiasi evento di quella società. Quanto a “Notte prima degli esami“, oltre ad aver dato il titolo al film diretto da Fausto Brizzi nel 2006, il brano è diventato fin dalla sua uscita l’inno dei maturandi di tutte le generazioni, fino a quella sotto esame proprio in questi giorni.

Paolo Ceragioli