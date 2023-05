Ritardi treni a Firenze: situazione critica fino a sera, bivacchi in stazione

Firenze, 6 maggio 2023 – Situazione ancora critica, pur in miglioramento, alla stazione di Firenze Santa Maria Novella di Firenze. I treni dell'Alta velocità presentano ancora ritardi che vanno da un minimo di 80 minuti fino a 310 minuti di due treni per Venezia.

Un lieve calo dopo il picco record di 400 minuti intorno alle cinque del pomeriggio. Sono ancora tanti i passeggeri in attesa, parte dei quali accampati sul pavimento. Proseguono le file in biglietteria e agli sportelli. Il personale del servizio clienti del gruppo Fs spiega che il problema è stato risolto e che i treni stanno iniziando a circolare, ma che persistono ancora ritardi e ci vorrà del tempo per smaltire i disagi causati dal guasto a Roma.