Caos ritardi dei treni, Ferrovie: “Ecco cosa è accaduto, serve potenziare la rete”

Firenze, 6 maggio 2023 – Una giornata complicata per i viaggi in treno. Con ritardi in mezza Italia a causa di un guasto avvenuto a Roma. Ferrovie fa il punto della situazione e spiega: “L’infrastruttura ferroviaria, nella parte del nodo di Roma dove stamani un guasto alla linea elettrica aerea ha bloccato per circa tre ore alcuni convogli, non consente di avere flussi dedicati per le varie tipologie di servizi”. In pratica deviare le linee quando c’è un guasto, nell’attuale infrastruttura ferroviaria, richiede del tempo.

“Questo – spiega Ferrovie – ha reso molto più complessa la gestione del guasto e ne ha amplificato l'effetto e le conseguenze, fino alle 17, quando tutta l'infrastruttura, dopo la riattivazione delle 12.40, è tornata completamente efficiente, al termine degli interventi dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Quanto successo oggi conferma quindi la necessità di proseguire con ancora più energia nel progetto di potenziamento della rete e di separazione dei flussi tra le varie tipologie di servizi, dato il livello di anzianità dell’infrastruttura - che necessita una costante manutenzione fino ad oggi condotta senza interruzioni del servizio - e il continuo incremento dell’offerta commerciale".