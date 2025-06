Arezzo, 28 giugno 2025 – Fp Cgil: “Provincia senza bilancio, cittadini senza servizi, dipendenti senza certezze”

"Non possiamo non essere preoccupati e sconcertati per quanto sta accadendo alla Provincia di Arezzo - dichiara Gian Maria Accia, segretario della Fp Cgi. La mancata approvazione del bilancio non è teorico politico politico ma un gravissimo problema amministrativo che crea danni all'Ente, ai cittadini e ai dipendenti. Chiediamo quindi al Presidente ed alla maggioranza che lo ha sostenuto, di assumersi la responsabilità delle scelte fatte votando un documento che consente alla Provincia di funzionare a pieno regime".