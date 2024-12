Ristrutturazione scuola Lorenzo de’ Medici a Barberino di Mugello: lavori in corso fino al 2025

"I lavori procedono regolarmente", fa sapere il Comune di Barberino di Mugello. Sono lavori di rilievo quelli in corso alla scuola "Lorenzo de’ Medici", che ospita alcune classi della scuola d’infanzia e le 14 classi della scuola media.

Anzi, che tornerà ad ospitare nel 2025, perché dal 2023, per il cantiere, tutta l’attività didattica è stata trasferita, parte al piano terra della primaria "Mazzini", e parte – 9 classi più la materna - in container nella zona di Sottocastello, vicino alla Coop.

Il temporaneo "esilio", al di là di qualche problema organizzativo per la media, divisa in due plessi distinti, non sembra aver creato particolari problemi, sia perché i prefabbricati sono moderni, aria condizionata, spazi adeguati, ma anche per la loro collocazione, più vicina al capoluogo.

Se non ci saranno sorprese, il rientro in sede dovrebbe avvenire con il nuovo anno scolastico. I lavori riguardano tutta la struttura: 4 mila mq. totalmente ripensati e riqualificati attraverso opere di adeguamento sismico, efficientamento energetico e dotazione di nuove tecnologie.

I lavori alla parte strutturale sono terminati e la posa dei cablaggi è in stato avanzato. I prossimi passi vedranno l’installazione del cappotto termico esterno, la finitura delle pareti in cartongesso interne e la posa di nuovi telai ed infissi.

Nei mesi successivi verranno posati i nuovi pavimenti, realizzati i nuovi bagni, effettuate le finiture interne e completata la realizzazione degli impianti elettrici e termici.

"Si tratta di uno degli interventi più complessi e grandi mai eseguiti e coordinati in maniera diretta dal nostro Comune - nota il Vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici Paolo Tagliaferri - un intervento che ha un costo complessivo di quasi sette milioni di euro. Siamo soddisfatti dei progressi del cantiere, nella consapevolezza che questa tipologia di intervento presuppone un costante ed assiduo monitoraggio fatto di problemi da risolvere, decisioni da riprendere in mano, scelte da fare in corso d’opera".

Paolo Guidotti