Finisce a terra, preso a calci e pugni: Firenze, rissa tra ex calcianti in centro

Firenze, 22 giugno 2024 – Sanguinosa rissa tra ex calcianti in centro a Firenze. È successo la notte scorsa davanti a un noto ristorante in zona piazza Tasso.

Tutto è iniziato intorno alle 20:45. Nel ristorante si trovavano tre ex calcianti Azzurri. Secondo le testimonianze dei presenti, l’ex calciante dei Bianchi Rolando Scarpellini, già noto per precedenti violenti, sarebbe arrivato nel locale impugnando un coltello. Ne è nata una discussione che si è poi spostata fuori dal locale. Qui è scoppiata la rissa con uno degli ex calcianti Azzurri. L’ex calciante dei Bianchi è finito a terra, preso a calci e pugni.

I residenti hanno chiamato la polizia, intervenuta con un’ambulanza. Scarpellini è stato portato all’ospedale Torregalli di Firenze. Un passante ha consegnato il coltello agli agenti di polizia. Al momento non è stata formalizzata alcuna denuncia.