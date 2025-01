"Rispettare i tempi. È fondamentale"

"Noi commercianti siamo tutti in allarme. Sono contenta che venga ampliata la rete di collegamento. Tuttavia, chiedo solo una cosa: che vengano rispettati i tempi. È molto importante per noi commercianti. I negozi che sono circondati dai cantieri si troveranno in difficoltà. Sicuramente sarà un buon progetto per la mobilità, ma se non rispetteranno i tempi che sono stati dichiarati, alcuni di noi andranno in perdita. Ho paura che non manterranno l’impegno preso". Monica Coppoli oltre che presidente del Ccn di Borgo La Croce è titolare di un’attività che si affaccia su piazza Beccaria. Una fermata sarà costruita proprio in quel punto, vicino a Porta alla Croce.