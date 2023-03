Riscoprire Villa Montalvo nelle giornate del Fai Doppio appuntamento

Per la prima volta il Comune di Campi partecipa alle Giornate di Primavera del Fai che dal 1993 accompagnano gli italiani alla riscoperta della bellezza che ci circonda e che spesso non si vede. Sabato e domenica, dalle 10 alle 17, con accesso libero a gruppi accompagnati, la delegazione Fai di Firenze guidata da Carlo Francini apre le porte della Villa Fattoria Montalvo con i suoi giardini, la cappella e le stanze affrescate grazie all’impegno di Brunella Settesoldi ed Enrico Sartoni - soci attivi della delegazione - e di tanti volontari. Acquistata dal Comune nel 1984, è stata ristrutturata nel 1998 riportando a nuova vita il complesso che fu la dimora di campagna dei Ramirez di Montalvo, originari della Spagna e giunti a Firenze al seguito di Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I de’ Medici. Una storia, quella della Villa, che si intreccia non solo con quella di Campi, ma ha anche un respiro internazionale: qui, infatti, è sepolto l’inventore del motore a scoppio Felice Matteucci. Un luogo, alla confluenza tra il Bisenzio e il torrente Marina, che conserva bellezze naturalistiche come un platano di oltre 200 anni, il parco e la preziosa ragnaia realizzata dalla famiglia Montalvo per lo svago e le battute di caccia.

B.B.