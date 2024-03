Risate con Valeria Angione. Lo show è al "Binario 29 ¾"

Il prossimo anno saranno 30 (anni) e Valeria Angione è… sul "Binario 29 ¾", titolo del nuovo spettacolo che l’attrice e creator presenta stasera (ore 21) al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. "Binario 29 ¾", prodotto da Live Nation, racconta le sfide e le avventure del diventare una giovane adulta, mettendo in scena uno spettacolo a tutto tondo che alterna momenti comici, musica, coreografie e momenti di riflessione. Il tutto in una formula unica che aveva già reso il primo tour unico nel suo genere e apprezzato da tutte le generazioni. Dopo l’enorme successo del suo debutto teatrale - "Riparto da Me" – l’attrice e creator bolognese è pronta a raccontare la naturale evoluzione del personaggio di Valeria, alle prese questa volta con le tematiche di accettazione del progresso, lo scorrere del tempo e l’idea che non esista un’età precisa per raggiungere i propri traguardi. Il tutto ovviamente condito con la simpatia e l’ironia che la contraddistinguono.