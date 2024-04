Riqualificazione di Mondeggi . Nasce la fondazione di recupero

Sarà una Fondazione a occuparsi di tutte le attività per il recupero e la valorizzazione della tenuta di Mondeggi. Il consiglio della Città Metropolitana, proprietaria del bene in territorio di Bagno a Ripoli, ne ha approvato lo statuto: si chiama "Fondazione Mondeggi Sostenibile" e ha come unico obiettivo promuovere e realizzare quanto possibile per la rigenerazione della villa padronale, dell’ampio giardino e dai fabbricati pertinenziali oltre a quasi 170 ettari di terreni suddivisi in sei poderi. Dopo tanti anni di abbandono, l’area è ora oggetto di un progetto di recupero ecosostenibile grazie a fondi Pnrr, ministeriali e di risorse proprie della Metrocittà per un totale che supera i 57 milioni di euro.

Tutti i cantieri sono già stati assegnati e dovranno finire entro il 30 giugno del 2026. Finché non sarà tutto ultimato, le terre dell’ex azienda agricola (fallita nel 2009) sono stati affidati dalla Città Metropolitana a Mondeggi Bene Comune con un contratto di comodato d’uso gratuito. La neo costituita Fondazione Mondeggi Sostenibile avrà lo scopo – si legge nello statuto - di promuovere e supportare la rigenerazione produttiva e agricola, la rivitalizzazione economica e la creazione di servizi alla persona e al miglioramento dell’accessibilità, rendendo la tenuta un territorio efficiente, sostenibile e produttivo.

Manuela Plastina