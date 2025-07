Shakuhachi, le note del Giappone. Protagonista il flauto di bambù

Si chiude domani sera la stagione dell’Antisalotto Culturale, il locale che porta la musica indipendente e alternativa in Oltrarno. Una chiusura con i fiocchi perché arriva a Firenze John Kaizan Neptune, uno dei massimi maestri mondiali dello Shakuhachi, il flauto giapponese che veniva suonato dai monaci erranti nel periodo Edo in Giappone. Non solo una serata, però. Perché è in programma, dalle 18, anche un workshop sul Shakuhachi, sul Koto e altri strumenti giapponesi. Un laboratorio aperto a tutti i compositori che si interessano di classica, jazz ed elettroacustica e che avranno l’occasione di comporre musica che sarà poi suonata in più appuntamenti nella prossima stagione dell’Antisalotto Culturale. Alle 21, poi, il concerto con John Neptune, che sarà accompagnato da tanti altri musicisti, che insieme rappresentano almeno quattro culture musicali diverse e sette nazionalità. Un concerto intitolato ‘The World is Sound’ in omaggio al progetto del produttore tedesco Joachim-Ernst Berendt, che coniò il termine World Music come incrocio di spiritualità, scienze e tecnologie. Accanto a John Kaizan Neptune, infatti, troviamo Claudia Erland, che suona il Koto, e poi il gruppo Moon Arra, fondato a Bengalore da Jagadeesh Ramanujam Mudambi e da Madhuri Jagadeesh, in una fusione di musica classica indiana, jazz e world music. Non mancano anche i Cardew Ensemble. E poi Irene Robbins e Yati Durant. Ma in tutto saranno una decina i musicisti presenti, con alcuni ospiti a sorpresa. La serata è organizzata da Nicola Baroni e Maurizio della Nave, con il supporto del Mask di Bologna e del Comitato Acsi Firenze. Dalle 20 sarà possibile partecipare anche a una cena a buffet assieme agli artisti e al maestro, con il prezzo che comprende anche l’ingresso al concerto. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 378.4165712.

Lorenzo Ottanelli