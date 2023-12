Rifredi, secondo rider rapinato in pochi giorni

Sabato notte di passione in zona Rifredi. E per la seconda volta in pochi giorni, a farne le spese è un rider. Dopo l’aggressione in via del Terzolle di circa una settima a fa, sabato sera alle 23 circa un altro fattorino è stato rapinato in via delle Panche. Il ventenne di origine pakistane, era a bordo della della sua bicicletta quando tre giovani – secondo le prime ricostruzioni di origini nordafricane – lo avvicinavano da dietro e, dopo averlo bloccato, lo derubavano del sul borsello dove erano contenuti, oltre ai documenti di identità, le carte di credito e circa 70 euro in contanti. I tre hanno fatto poi cadere in terra il rider, colpendolo con calci e pugni per poi dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Gli aggressori, stando alle testimonianze e ad alcuni frame di un video che ha immortalato la scena, potrebbero poi essere stati raggiunti successivamente da un gruppo di rider che si era radunato nel luogo della rapina per sostenere il collega, dando vita a una maxi rissa a colpi di calci e pugni. Le indagini in corso chiariranno meglio la dinamica dei fatti. "Ancora un’altra aggressione a un rider – tuona Mattia Chiosi (Nidil Cgil) –, ormai sembra un’azione sistematica. Solo venerdì scorso eravamo in piazza coi rider per chiedere più sicurezza, paghe dignitose e tutele. I rider non devono diventare un bersaglio facile, dobbiamo proteggere il loro lavoro e la loro incolumità, facciamo appello a istituzioni e forze dell’ordine. Andremo avanti con le mobilitazioni".