Riflettori puntati sulla bistecca: "E’ una specialità tradizionale"

Riflettori puntati sulla Bistecca alla Fiorentina, che da gran diva si è presentata a Bruxelles con l’ambizione di entrare ufficialmente nell’olimpo delle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dell’Unione Europea. O, almeno, così sperano i suoi mentori. Alcune decine di parlamentari europei, italiani e di altre nazionalità, tra cui la vice presidente dell’assemblea di Strasburgo Antonella Sberna, dirigenti e funzionari della Commissione Ue, autorità governative, istituzionali e dell’associazionismo hanno partecipato a Bruxelles ad una degustazione della "Bistecca alla Fiorentina", promossa da Camera di commercio di Firenze tramite la sua azienda speciale PromoFirenze con il supporto della Camera di commercio italo-belga, di Confcommercio Toscana, Accademia della Fiorentina e del parlamentare europeo toscano Dario Nardella, membro della Commissione parlamentare europea per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Scopo dell’evento sostenere il riconoscimento a questo prodotto alimentare d’eccellenza della certificazione Stg (Specialità tradizionale garantita). Hanno partecipato il presidente della Camera Massimo Manetti e tra gli altri parlamentari, si sono notati il vicepresidente della commissione parlamentare agricoltura Eric Sargiacomo, Giorgio Gori e Susanna Ceccardi, oltre al rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo Persico Luigi Di Maio e la sindaca di Prato Ilaria Bugetti. Della delegazione regionale in trasferta hanno fatto parte il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, il presidente dell’Accademia della Bistecca Giovanni Brajon e il direttore vicario di PromoFirenze Mario Casabianca.

La degustazione si è svolta negli spazi del Museo di scienze naturali, situati nei pressi della sede del Parlamento europeo. Le bistecche di primissima qualità, trasportate dalla Toscana con particolari accorgimenti per mantenerne intatta l’eccellenza, sono state cucinate da cuochi fiorentini e toscani seguendo le regole del disciplinare dell’Accademia della Fiorentina e sono stati accompagnate da vino Chianti Colli Fiorentini. "E’ stato un evento partecipato e di grande interesse – sottolinea il presidente della Camera Manetti – confidiamo che serva a dare la spinta definitiva al processo in atto per la certificazione Stg della Bistecca alla Fiorentina".