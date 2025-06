Camion in panne sull’A1, 6 chilometri di coda tra Impruneta e Calenzano

Firenze, 6 giugno 2025 – A causa di un camion in panne all'altezza del chilometro 269 (in direzione Bologna) ci sono ancora 6 chilometri di coda (in diminuzione) tra Firenze Impruneta e Calenzano. La coda è in diminuzione. Tutte le corsie sono disponibili al traffico, dopo che il tratto tra Scandicci e il bivio A1 Direttissima era stato chiuso e poi riaperto parzialmente con gravi disagi per gli automobilisti e una coda fino a 8 chilometri Sul posto stanno intervenendo il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso .