Chiusa da due mesi. Il mistero via Fortini ostaggio di un muro

Chiusa da oltre due mesi, via Fortini è ormai diventata il simbolo della lentezza degli interventi e della frustrazione di chi la percorreva ogni giorno. Un muro di contenimento pericolante, danneggiato dalle forti piogge primaverili, e un albero che minaccia di crollare hanno portato alla transennatura completa del tratto, con il traffico deviato e i residenti costretti a lunghi giri alternativi.

A nulla sono valse, finora, le richieste di chiarimenti da parte dei cittadini. Nessuna indicazione sui tempi di riapertura, solo barriere, disagi e un crescente senso di abbandono. "Sembra che si siano dimenticati di noi", lamentano gli automobilisti esasperati. Intanto la vegetazione cresce, le transenne si consolidano, e la via – importante collegamento collinare – resta impraticabile, tra silenzi e promesse rimandate nonostante l’impegno della presidente Serena Perini del Quartiere 3 che però sembra avere le mani legate nonostante le sollecitazioni ai proprietari del muro – multati per la mancata manutenzione e costretti a pagare l’occupazione di suolo pubblico delle transenne – e del grosso arbusto.

"È una questione che mi sta a cuore, e per questo abbiamo più volte sottolineato che siamo disponibili a un confronto per risolvere velocemente la situazione – spiega Perini – La chiusura di via Fortini purtroppo si sta riverberando anche su altre strade dove il traffico è divenuto insostenibile. Mi riferisco a via del paradiso e alle Cinque Vie, oltre che su viale Giannotti".

La Soprintendenza fiorentina, a quanto è dato sapere, avrebbe rilasciato le autorizzazioni per i lavori ma a oggi tutto è rimasto come era, esasperando ancora di più i fiorentini. A ordinare la chiusura della strada, dopo un sopralluogo, sono stati i vigili del fuoco, che dovranno, dopo gli interventi, dare il via libera per la riapertura. "La situazione in via Benedetto Fortini non è più tollerabile – afferma il capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale, Francesco casini – il semaforo temporaneo è poco visibile, la segnaletica è insufficiente e in poche settimane si sono già verificati tre incidenti. Intanto, i residenti restano ostaggio di un doppio senso di marcia precario e senza alcuna certezza su quando sarà ripristinata la normalità. Per non parlare dei gravi disagi creati alla mobilità a sud della città già condizionata su viale Europa e Viale Giannotti dai cantieri della tramvia. Serve un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale".

Dal 1° aprile, infatti, via Fortini è chiusa all’altezza dell’incrocio con via Santa Margherita a Montici a causa di un muro pericolante di proprietà privata. Nel tratto tra via del Larione e via Santa Margherita è stato istituito un doppio senso regolato da un semaforo temporaneo, ma, la sua collocazione è poco visibile e fonte di rischio per automobilisti e residenti.

AnPassan