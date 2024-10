Rifiuti, primi frutti della Taric. Sconti a migliaia di famiglie: "Premiato chi differenzia di più"

Il 65,06% degli utenti domestici di Lastra a Signa ha ricevuto uno sconto in bolletta per aver effettuato correttamene la raccolta differenziata. A comunicarlo, in una conferenza stampa congiunta, il sindaco Emanuele Caporaso, l’assessore Massimo Lari e il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra, che hanno elencato una lunga serie di dati mettendo a confronto la vecchia Tari e l’attuale Taric, la tariffa corrispettiva che Lastra a Signa ha sperimentato in anteprima a partire da un anno e mezzo fa. Il dato del 65,06% riguarda la seconda bolletta emessa (nel 2024 a saldo del 2023), che ha visto anche un 5,66% di utenti penalizzati e un 29% senza modifiche sostanziali.

Nella prima emissione Taric invece, il 62,56% degli utenti domestici aveva ricevuto uno sconto in bolletta e il 5,62% era stato penalizzato. Per le utenze non domestiche, i benefici sono stati per il 20,29% dei soggetti (4,14% i penalizzati) per la prima bolletta; nella seconda si è arrivati al 20,89% (4,46% i penalizzati). In base al raffronto, anche al netto dei comportamenti virtuosi, il circa 60% delle famiglie paga meno del passato (tari). Il beneficio riguarda quasi tutti i nuclei composti da una o due persone (il 57% della popolazione), mentre fra quelli con 3 persone (il 22%) la riduzione interessa principalmente le abitazioni sopra i 100 mq.

A essere penalizzate, sono state invece le famiglie che hanno prodotto meno del 40% di differenziata. Infine, fra le circa 10mila utenze Taric, poco più di 120 bollette presentano tuttora delle anomalie che hanno fatto schizzare verso l’alto gli importi in fattura. "Alia Multiutility – è stato spiegato - di concerto col Comune, ha contattato ognuna di queste utenze inviando una lettera, per capire a cosa siano dovute le maggiorazioni: nella maggior parte dei casi si tratta di un eccesso di rifiuti, un basso livello di differenziata, errori nell’uso della chiavetta, mancata apposizione dei tag per la lettura dei conferimenti, mancata richiesta di agevolazioni per smaltire i presidi sanitari".

Gli utenti avranno ora un mese di tempo per rispondere e concordare con Alia come gestire il problema. "È stata un’evoluzione continua – ha spiegato il sindaco Caporaso – che ha visto da una parte l’impegno e la responsabilizzazione del cittadino e dall’altra gli investimenti dell’azienda soprattutto in nuove tecnologie. La vera novità del sistema di tariffazione puntuale è che si focalizza sul comportamento dell’utente verso il rifiuto e quindi verso la salvaguardia dell’ambiente".

"Lastra a Signa è un esempio virtuoso di come si possa applicare la tariffa puntuale sfruttando i vantaggi sia del sistema di raccolta stradale dei rifiuti che del porta a porta – ha aggiunto il presidente Perra -. Da questo territorio arrivano segnali davvero positivi, a partire dal fatto che l’introduzione della Taric sta portando vantaggi concreti a una larga parte della popolazione, anche grazie a comportamenti virtuosi".

"La nuova Taric – ha spiegato l’assessore Lari - fornisce vantaggi anche per il bilancio comunale grazie al passaggio della riscossione degli insoluti direttamente al gestore. Inoltre il sistema basato sulle premialità consente di distribuire queste ultime solo su quelle utenze che si meritano uno sconto e non in modo generalizzato".