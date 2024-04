Rifiuti e raccolta, idee di rivoluzione: "Superiamo il sistema porta a porta"

"Superare il sistema di raccolta dei rifiuti ‘porta a porta’": la proposta, a sorpresa, viene dalla vicesindaco di Borgo San Lorenzo Cristina Becchi, che ha intenzione di inserirla nel programma elettorale. E sarebbe una novità perché il ‘porta a porta’ ha ottenuto due risultati contrastanti: da una parte è riuscito a raggiungere, a Barberino, Vaglia, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio una quota ragguardevole di raccolta differenziata, sempre superiore all’80%. Dall’altra, in aree poco densamente popolate, vede alti costi di gestione, oltre agli oggettivi disagi per i cittadini, costretti a tenersi in casa per giorni i rifiuti . E non sono mancate le polemiche. "Il porta a porta era necessario – spiega Becchi -: occorreva abituare i cittadini a fare la raccolta differenziata. Ma ora bisogna andare avanti. La mia proposta è di andare verso l’utilizzo di cassonetti, dotati di chip, con una tecnologia che ci garantisca una raccolta differenziata puntuale e ben fatta, ma che eviti al cittadino di tenere i rifiuti in casa". Becchi continua: "Lo stiamo verificando tutti: il porta a porta richiede un notevole impegno ai cittadini, ha costi alti anche sul piano ambientale, con tutti quei mezzi che ogni giorno vanno ovunque per raccogliere, hai tutti quei sacchetti per le strade. Dobbiamo cercare di alleggerire l’impegno dei cittadini, salvaguardando la qualità della raccolta. Non si tratta di rinnegare il ‘porta a porta’: è stato utile e necessario, ma bisogna andare oltre. Questo si chiama progresso". Non saranno comunque tempi brevi: "Il Mugello è un territorio vasto, ogni area ha le proprie peculiarità – nota Becchi -, il capoluogo ha determinate esigenze, le frazioni altre. Non si potrà farlo domattina, ma è un processo da avviare ora. Dovremo determinare dove mettere i cassonetti, così come stabilire se carta e cartone converrà raccoglierli ancora col porta a porta. Ma voglio fare questa proposta ai Comuni limitrofi".

Paolo Guidotti