Rifiuti abbandonati. Il Comune pensa ai cassonetti smart

Spazzatura abbandonata fuori da i cassonetti, arrivano segnalazioni da tutta Scandicci. Problemi in particolare a Vingone, San Giusto e alle Bagnese. Quali sono le cause? Chi non ha la chiavetta lascia tutto per terra come unica soluzione. E capita che residenti di altri comuni abbandonino i rifiuti. . L’amministrazione sta valutando anche l’uso di cassonetti ancor più ‘smart’ che permettono di verificare sia la quantità sia la stranezza di quello che viene buttato. Una specie di ‘grande fratello’ della spazzatura.