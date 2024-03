“Ricordando Giorgia“. L’omaggio a Surina di Fabrizio Marini

Esce oggi su tutti i digital store il nuovo singolo del cantautore fiorentino Fabrizio Marini Sognando Giorgia (foto), una sorta di tributo per la famosa speaker radiofonica e presentatrice, Giorgia Surina. "Ho voluto dedicare questa canzone a Giorgia – spiega Marini – per ringraziarla di tutti i bei momenti che mi ha fatto passare quando conduceva programmi come Absolutely 80s e Total Request Live. Viviamo di emozioni e ripensare a quegli anni è stato veramente ricco di bei ricordi. Lei e Faso (ndr Elio e Le storie Tese) erano fantastici". Per l’arrangiamento Fabrizio si è ispirato a Penny Lane dei Beatles: "Adorando i Beatles, mi sono accorto che nel mio repertorio mancava una canzone con quello stile: all’ascoltatore il brano potrebbe ricordare la canzone dei fab four e Maggese di Cremonini".