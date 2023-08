Ricordando Castelnuovo Tedesco, Serata al Balagàn Cafè

Al Balagàn Cafè serata ricordo dedicata al compositore fiorentino Castelnuovo Tedesco. E’ in programma il 10 agosto che, come ogni giovedì prevede (dalle 19) musica, visite guidate alla Sinagoga e al Museo ebraico (su prenotazione 0552989879) e degustazione di piatti del mondo ebraico. Alle 21,30 l’esibizione dedicata a Mario Castelnuovo Tedesco con Monica Benvenuti (voce) e Luigi Attademo (chitarra) che interpreteranno "Divan of Moses-Ibn-Ezra" del compositore fiorentino, fuggito negli Usa nel 1939 a causa delle leggi razziste italiane.