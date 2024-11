Richiedenti asilo meno soli grazie al progetto Sai. Al via la ricerca di appartamenti per l’accoglienza

La Coop 21, soggetto attuatore nei comuni di San Casciano Val di Pesa e di Barberino Tavarnelle del progetto Sai, iniziativa nazionale finanziata dal ministero dell’Interno che ha come obiettivo l’accoglienza, la tutela, e l’integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, è in cerca di appartamenti o strutture da poter destinare all’accoglienza di persone titolari di protezione internazionale.

Le abitazioni dovranno poter ospitare almeno due persone, con una preferenza per immobili con più camere e situati in zone centrali o ben collegate con il capoluogo tramite mezzi pubblici. E le garanzie per i proprietari, sia di natura economica che di rientro in possesso del bene in tempi certi, dovrebbero essere più che granitiche.

Coop 21, viene comunicato in una nota, "è disponibile ad intestarsi i contratti di locazione e le relative utenze per tutto il periodo di progetto (che durerà fino al 2026) offrendo garanzia di pagamento, gestione dell’immobile nel periodo di affitto con possibilità anche di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e occuparsi delle relazioni con i proprietari e con il vicinato. Inoltre, laddove i proprietari avessero bisogno di rientrare in possesso dell’immobile, si potrà prevedere una rapida risoluzione del contratto". Quindi escludendo il rischio di morosità e di non poter disporre della proprietà per un periodo indefinito rispetto alla durata del contratto, può essere un investimento da valutare con attenzione.

Attivo dal 2017, il progetto Sai ha accolto 121 persone. In questi anni, viene ricordato, sono stati attivati oltre 240 corsi di formazione, 30 tirocini formativi e 135 inserimenti in aziende del territorio dove molti ex ospiti oggi vivono e lavorano.