Ricerca, Fis assegna 1,5 milioni di euro a scienziata dell’ateneo di Firenze

Firenze, 3 agosto 2023 - Roberta Sessoli, docente di Chimica generale e inorganica dell'Università di Firenze, ha ricevuto un Advanced Grant del Fondo Italiano per la Scienza (Fis), il programma di finanziamento italiano più prestigioso tra quelli dedicati alla ricerca di base. La docente fiorentina, spiega l'ateneo, si è posizionata al primo posto nella graduatoria per il macrosettore Physical sciences and engineering e il suo progetto Electric control of spin for molecule-based quantum technologies ha ottenuto un finanziamento di 1 milione e mezzo di euro. Le proposte complessivamente presentate nel bando 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca sono state 1.912. Il Fis è stato finanziato con uno stanziamento totale di 50 milioni di euro, di cui 30 dedicati ai progetti condotti da ricercatori affermati (Advanced Grant).